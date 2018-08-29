Разрыв договора о дружбе с Россией: эксперты рассказали о политической подоплеке

По мнению экспертов, у расторжения соглашения есть как плюсы, так и минусы, но отношения между странами никогда не будут прежними

Возможный разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, о котором заявил Президент Украины Петр Порошенко, связан, в первую очередь, с истечением срока этого соглашения и тем, что Украина не считает нужным его продлевать. Об этом заявили в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко и экс-глава МИД Украины Константин Грищенко.

Два государства заключили между собой этот договор в конце 90-х, и он вступил в силу 1 апреля 1999 года. В соглашении закрепляются принципы стратегического партнерства между странами, признания нерушимости существующих границ и уважения территориальной целостности друг друга. 1 апреля 2019 года закончится второе десятилетие действия договора, в связи с чем стал вопрос о необходимости его продления или разрыва.

Политолог Владимир Фесенко считает, что украинские власти решили заявить о разрыве, поскольку Россия давно нарушила положения договора.

"Еще этой весной Президент анонсировал, что этот договор надо подвергнуть ревизии. Но тогда речь не шла об отмене, а лишь о частичном пересмотре. Но, во-первых, не совсем корректно отказываться от части норм, во-вторых, раз срок договора заканчивается, нет смысла за него цепляться. Партнерство, дружба, сотрудничество – о каком партнерстве можно говорить после аннексии Крыма и войны на Донбассе? Почему его раньше сохраняли? На мой взгляд, это было связано с тем, что в этом договоре Россия подтверждает территориальную целостность Украины и украинский статус Крыма. Но сейчас Россия нарушила договор, и, возможно, президентские юристы пришли к выводу, что определенный период выдержан. Сейчас очевидно, что Россия не будет идти на какие-то компромиссы по Крыму, на действия по возвращению Крыма, поэтому уже нет смысла его продлять. Мы выдержали паузу и доказали, что Украина его поддерживала, а Россия нарушила. Поэтому в перспективе мы можем ссылаться на этот договор и его нарушение Россией, использовать документ для обвинения России в международных судах, но продлять его не будем, потому что опять-таки Россия нарушила соглашение", – считает Фесенко.

Экс-глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко в свою очередь также считает, что этот договор необходим для привлечения России к ответственности за аннексию Крыма и вторжение на Донбасс.

"В принципе, все те вещи, которые там закреплены, полезные для Украины. И то, что Россия нарушает позиции договора, не значит, что не стоит привлекать ее к необходимости их соблюдать", – добавляет Грищенко.

По мнению политолога Владимира Фесенко разрыв договора никак не отразится на нынешних отношениях между странами и не повлияет на ситуацию на Востоке и Юге Украины.

"На практике это (разрыв договора о дружбе между Украиной и РФ – ред.) ничего не будет значит. Это еще одно подтверждение, что отношения между Украиной и Россией никогда не будут прежними. Каких-то последствий ни для нас, ни для России это не принесет. Это не означает войну, разрыва дипломатических отношений, все остается так, как было в последние годы. Просто этот еще раз доказывает, что отношения между Украиной и Россией качественно изменились", – продолжает Владимир Фесенко.

Дипломат Константин Грищенко предполагает, что помимо внешнеполитических процессов существуют и внутриполитические причины разговоров о разрыве договора о дружбе между двумя странами.

"Пока еще непонятно аргументация, для чего это делается. Практического значения в том, что касается ситуации на Востоке Украины, - это ничего не дает", – считает Константин Грищенко.

Напомним, 28 августа Президент Украины Петр Порошенко заявил о разрыве договора о дружбе между Украиной и Россией.

Россия отреагировала на такое заявления главы Украины. Но, по мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашникова, это не будет иметь практического значения.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ не хочет выходить из Большого договора с Украиной. По его мнению, это не будет способствовать решению проблем в украинско-российских отношениях.