Разрыв договора о дружбе с РФ и убийство Захарченко: ТОП-цитаты недели

Порошенко сообщил, что Украина может юридически прекратить стратегическое партнерство с РФ, а в СБУ объяснили, кто может стоять за ликвидацией главаря боевиков т.н. "ДНР"

В Украине давно говорили о необходимости как минимум пересмотра договора о дружбе с Россией, и в начале недели президент Порошенко заявил, что страна, наконец, достаточно подготовлена юридически для того, чтобы разорвать это соглашение. Ожидаемо, что такая инициатива Киева не осталась без ответа России.

А уже в пятницу в оккупированном Донецке прогремел взрыв, который унес жизнь главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко, и в МИД России поспешили обвинить в этом Украину, а Следком РФ даже квалифицировал инцидент по статье о международном терроризме. При этом в Службе безопасности Украины объяснили, кто на самом деле может стоять за громкой ликвидацией одного из главарей подконтрольных России группировок боевиков.

Главные цитаты уходящей недели – в дайджесте "Сегодня".

Дружбе с Россией – конец

28 августа президент Петр Порошенко, говоря о денонсации Большого договора, заявил о том, что теперь Украина юридически готова разорвать договор с Россией о дружбе и сотрудничестве.

"Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом", – заявил Порошенко 28 августа на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Как отметил министр иностранных дел Павел Климкин, уже подготовлен соответствующий пакет документов для разрыва договора.

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В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сказал, что разрыв договора о дружбе не будет иметь практического значения.

"Последствий никаких особых, реальных, практических не будет. С другой стороны, морально-политических не будет обязательств у России осуществлять те или другие сделки", – заявил Калашников, добавив: для разрыва соглашения одна из сторон должна заявить об этом до конца октября.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между странами "трудно чем-то испортить".

"Двухсторонние отношения находятся, безусловно, в ситуации, которую будет трудно чем-то испортить. Двухсторонние отношения находятся в глубочайшем кризисе. Пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации", – указал Песков.

Как известно, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор") был подписан в 1997 году.. В документе закреплялись принципы:

стратегического партнерства;

признания нерушимости существующих границ;

уважения территориальной целостности;

взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет – таким образом, в 2018 году заканчивается срок действия договора.

Убийство Захарченко в Донецке

Около 18:15 в пятницу, 31 августа в российские СМИ от источников в среде боевиков стали поступать сообщения о том, что главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.

Известно, что взрыв произошел в ресторане "Сепар". При этом, как сообщают жители Донецка, также получил тяжелые травмы глава "минфина" т.н. "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент"). По данным СМИ боевиков, в результате взрыва погибли два человека, девять пострадали.

Вскоре боевики оккупированной части Донецкой области заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по словам боевиков, причастны к гибели Захарченко.







Кафе "Сепар" после взрыва, которым был убит Захарченко, 31 августа. Источники фото: Telegram-каналы Inside Donetsk и Life Shot

Кафе "Сепар" после взрыва, которым был убит Захарченко, 31 августа. Источники фото: Telegram-каналы Inside Donetsk и Life Shot

Кафе "Сепар" после взрыва, которым был убит Захарченко, 31 августа. Источники фото: Telegram-каналы Inside Donetsk и Life Shot

Затем последовала реакция российского МИД: представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова поспешила обвинить в ликвидации боевика Украину.

"В Донецке в ходе террористического акта погиб глава "ДНР" Захарченко. Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим", – заявила Захарова.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, "мегамолниеносная реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует".

Примечательно, что Следственный комитет России по факту убийства Захарченко возбудил уголовное дело по статье о международном терроризме.

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что непричастны к ликвидации главаря боевиков, и сообщили, что рассматривают версию о внутреннем конфликте криминалитета, которым перенасыщены оккупированные территории.

"У нас есть основания полагать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отжатого в течение 2014-2018 годов", – рассказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Также Гуськов озвучил версию о работе российских спецслужб, которым Захарченко в последнее время стал неудобен.

"Мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить довольно одиозную фигуру, которая – у нас есть информация, – мешала россиянам... и сегодня стала лишней", – отметил руководитель аппарата СБУ.

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