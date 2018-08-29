Отношения Киева и Москвы находятся в глубочайшем кризисе, говорит Песков, но молчит, кто стал тому виной

В России продолжают реагировать на слова президента Украины Петра Порошенко о намерении разорвать базовый договор о дружбе с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между странами "трудно чем-то испортить".

"Двухсторонние отношения находятся безусловно в ситуации, которую будет трудно чем-то испортить. Двухсторонние отношения находятся в глубочайшем кризисе. Пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации", – сказал он, отвечая на вопрос украинского журналиста.

В тоже время он считает, что "даже в условиях этого глубочайшего кризиса было бы не разумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб народам двух стран".

Как цинично уверяет "голос Кремля", Россия никогда не была сторонницей ухудшения отношений и сторонницей свертывания этих отношений.

Чуть позже он заговорил штампами кремлевской пропаганды, упомянув мифический "юго-восток" Украины.

"Россия всегда была противницей и оппонентом действий украинского руководства в отношении "юго-востока" собственной страны. Вот это та ситуация, которую мы имеем", – добавил Песков, не упомянув роль Кремля в развязывании вооруженной агрессии России против Украины на Донбассе.

Напомним, 28 августа Порошенко заявил, что МИД Украины готовит разрыв базового договора о дружбе с РФ.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ не хочет выходить из Большого договора с Украиной. По его мнению, это не будет способствовать решению проблем в украинско-российских отношениях.