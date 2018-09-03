Расторжения Договора о дружбе с Россией не будет: Геращенко объяснила ситуацию

Украина не намерена разрывать Большой договор с Россией о дружбе и сотрудничестве, а лишь не допустить его автоматической пролонгации. Об этом заявила на Согласительном совете вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Отметим, что в последнее время в обществе ходят разговоры о денонсации Договора, однако Киев не будет разрывать документ.

"Хотелось бы, чтобы наши уважаемые политики, особенно, когда речь идет о будущих кандидатах в президенты ... знали разницу. Речь не идет ни про какие денонсации, потому что мы будем требовать от Российской Федерации во всех международных судах, в Гааге и в других судах, отвечать за то, что они нарушили это соглашение. Речь идет исключительно о непролонгации", – сказала Геращенко.

Политик уточнила, что сейчас Министерству иностранных дел поручено не готовить документы к пролонгации соглашения.

Как заявлял на днях министр иностранных дел Павел Климкин, Киев уже подготовил документы по Договору с Россией, однако он не уточнял, о каких именно действиях идет речь.

Напомним, 28 августа президент Петр Порошенко, говоря о денонсации Большого соглашения, заявил о готовности прекратить действие Договора с Россией. По его словам, этот документ по вине Москвы уже давно стал анахронизмом.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.