Разумков: быстро закончить войну на Донбассе не удастся

По мнению Разумкова, проблему окончания войны на Донбассе решает "совсем не парламент"

Дмитрий Разумков / Фото: AFP

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что военные действия на Донбассе быстро завершить не удастся. Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".

"Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", – сказал Разумков.

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Напомним, что ранее Разумков заявлял, что мир на Донбассе и возвращение Крыма зависят не от принятых законов, а от желания агрессора закончить войну. Новый состав Верховной Рады также готов обсудить ситуацию с особым статусом временно оккупированных территорий. Разумков отметил, что особый статус для Донбасса будет обсуждаться депутатами нового созыва парламента, однако это не главное условие для возвращения мира и деоккупации территорий.

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Как сообщали новости "Сегодня", в октябре 2018 года Верховная Рада на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса. В документе прописаны правила существования временно оккупированных территорий. По нему госорганы смогут на официальном уровне использовать русский язык, а местные власти получат право создавать "народные отряды милиции". Предлагается также ограниченная амнистия для боевиков. Но есть в законе и предохранители – ни одна из вышеперечисленных норм не начнет работать без демилитаризации, деоккупации и разоружения ОРДЛО. Читайте подробней, что означает продление закона об особом статусе.

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