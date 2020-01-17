Разумков четко высказался о совпадении заявления Гончарука с отставкой Медведева

Председатель Верховной Рады уверен, что события в правительствах Украины и России между собой не связаны

Заявление об отставке премьер-министра УкраиныАлексея Гончарука и отставка премьер-министра России Дмитрия Медведева, несмотря на то, что произошли практически одновременно, не имеют между собой никакой связи, считает председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Об этом он заявил в в эфире телеканала "Украина 24", в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.

"Этот вопросы внутренние. Я не думаю, что здесь надо искать какие-то параллели" – ответил Дмитрий Разумков.

Говоря о предположениях, что определенная синхронность этих событий не является случайностью, председатель парламента назвал такие разговоры "чистой воды конспирологией".

В то же время Дмитрий Разумков дал оценку сопутствовавшим отставке правительства Дмитрия Медведева заявлениям Владимира Путина, который в послании к Федеральному собранию РФ предложил дать российским законам приоритет над международным правом.

"Это, на мой взгляд, не совсем соответствует, мягко говоря, тем нормам, которые заведены в мире. И в этом плане, действительно, может повлиять на отношения между государствами в разных направлениях, в том числе в плане экономическом", – подчеркнул Председатель Верховной Рады Украины.

"Сегодня" также сообщали о заявлении пресс-службы Офиса Президента Украины, из которого следует, что Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями вокруг заявления об отставке украинского премьера. Более подробно об этом читайте в специальной хронике"Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов".

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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