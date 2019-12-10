Разумков на Женском конгрессе и Нацфорум по миграции: топ-темы дня

Дмитрий Разумков / Фото: Верховная Рада

Пока украинские парламентарии работают в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, фракциях или группах, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк примут участие в III Украинском женском конгрессе.

По инициативе Минсоцполитики пройдет I Национальный форум по вопросам миграции и противодействия торговле людьми. Мероприятие проводится при содействии ОБСЕ, Совета Европы, УВКБ ООН, Международной организации по миграции.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Там у него состоятся переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Кроме того, ожидается, что российский министр будет принят американским лидером Дональдом Трампом.

В столице Казахстана Нур-Султане стартует встреча высокого уровня по Сирии в "астанинском формате" (Россия, Иран и Турция). В ней также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

В шведской и норвежской столицах пройдет вручение Нобелевских премий и праздничный банкет для лауреатов и гостей.

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