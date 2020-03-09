Разумков надеется на высокую эффективность нового правительства

По словам Разумкова, экс-премьер Алексей Гончарук не сделал все то, чего ожидали

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который ранее поддержал сокращение числа депутатов в Раде, в эксклюзивном интервью в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" дал объяснение смене Кабмина в Украине.

По словам Разумкова, экс-премьер Алексей Гончарук не сделал все то, чего ожидали, о чем говорили.

"Именно поэтому мы увидели и оценку деятельности правительства на табло Верховной Рады Украины, за это проголосовало достаточно много народных депутатов. Понимая все те вызовы, которые сегодня стоят перед государством, понимая ту проблематику, понимая тот темп реформ или иногда недостаточно соответствующий темп реформ. Поэтому именно такое было принято решение и именно благодаря этому мы получили сегодня уже новое правительство, и я очень надеюсь, что эффективность его будет больше", – сказал он.

Кроме того, спикер надеется, что новый Кабмин сможет справиться с теми вызовами, которые сегодня будут перед ним стоять.

Напомним, что 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука с должности главы правительства страны и 291 голосами "за" назначила на его место Дениса Шмыгаля.

Между тем, сам Алексей Гончарук записал видеообращение, поблагодарив свою команду за совместную работу.

Видео: Telegram/Алексей Гончарук

Как смена правительства скажется на развитии страны, читайте в материале: "Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют" на нашем сайте.

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