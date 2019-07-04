Разумков назвал главную проблему с урегулированием конфликта на Донбассе

Председатель "Слуги народа" прогнозирует, что это будет трудным процессом

Фото: Операция Объединенных сил / Facebook.

Не все политические силы заинтересованы в урегулировании конфликта на востоке Украины, его решение будет тяжелым процессом. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы не будем заниматься. Говорить, что проблема может быть решена завтра, – это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, это трудный процесс. Самое страшное, что не все в этом процессе хотят реального урегулирования", – сообщил он.

По его словам, важным аспектом в решении конфликта является информационная политика.

"Ключевым видом вооружения в этой войне является информация, которая поражает едва ли не сильнее, чем пули, снаряды или мины... Вся информация, которую получают жители Донецкой области, чаще всего выходит c российских телеканалов. Нам нужно вернуть этих людей ментально, а потом заняться экономическим развитием территорий. Потому что главное в государстве – это наши люди. Территории – это важно, но территории без людей, – это только территории", – подчеркнул он.

Новости "Сегодня" сообщали, что конфликт на Донбассе начался после вторжения в апреле 2014 года вооруженных формирований РФ в Украину через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте Россия незаконно аннексировала Крым.

26 июня 2019 года начался первый этап разведения сил на востоке страны. Сначала со своих позиций в районе контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" отошли Вооруженные силы Украины, а на следующий день и боевики. Позже в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердили, что разведение сил в Станице Луганской завершилось.





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