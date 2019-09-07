Разумков назвал оригинальный способ борьбы с прогульщиками в Раде

Спикер готов лишать нардепов загранпаспортов, чтобы те не сбегали перед выходными в Европу

Фото Twitter Верховной Рады

Чтобы стимулировать украинских нардепов посещать все заседания Верховной Рады и не прогуливать их накануне уик-энда, на время сессии у народных избранников нужно забирать заграничные паспорта и выдавать только в том случае, если нардеп отправляется в командировку за рубеж.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Это было бы корректно, а то у нас, глядя на то, что происходило каждую пятницу, в комитетские недели, то такое впечатление, что в Европе много очень наших избирателей. Я понимаю, что много выехало, но не столько", – заметил спикер.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что Разумков прокомментировал инициативу мэра Киева Виталия Кличко "рубить руки" за кнопкодавство.

По мнению спикера, введение системы голосования "Рада-4", которая реагирует только на отпечаток пальца нардепа, позволит искоренить это позорное явления в украинском парламенте.

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