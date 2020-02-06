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Разумков назвал самую большую проблему в голосовании по закону о рынке земли

6 февраля, 20:11

Кому-то не нравится, что Рада решила поступить по закону, говорит спикер

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков / Фото: Верховная Рада

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Народные депутаты рассматривают поправки к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения №2178-10. И самой большой проблемой в голосовании для многих противников реформы является не количество правок, а то, что парламент действует согласно норме закона.

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Кому-то хотелось бы, чтобы мы шли с нарушением закона, с нарушением регламента, и на это, наверное, рассчитывали, и думали, что будет неплохая [телевизионная] картинка, однако получилось так, как они не ожидали. Не стоит равнять всех по себе", – заявил спикер.

"Иногда создается впечатление, что люди не всегда понимают, что такое жить по закону", – добавил Разумков.

Напомним, утром 6 февраля оппозиционные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить голосования закона про землю. Между депутатами "Батькивщины" и "Слуги народа" завязалась перепалка, переросшая в стычку. Блокирование президиума и трибуны продолжалось несколько часов.

Всего к законопроекту подготовили более 4000 поправок, но в течение первого дня рассмотрели меньше двух сотен, последней успели проголосовать правку №184.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Рада рассматривает закон о рынке земли: все подробности, онлайн-трансляция".

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Верховная Рада голосование земельная реформа продажа земли Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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