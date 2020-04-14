Разумков назвал условие возвращения Рады к обычному режиму работы

Пока народные депутаты работают в режиме внеочередных заседаний и в комитетах

Еще под конец марта Верховная Рада ушла на карантин, однако после этого провела несколько срочных пленарных заседаний. Парламент может перейти в обычным пленарный режим в случае, если для решения необходимых вопросов не будет достаточно точечных внеочередных заседаний.

Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов спикер ВР Дмитрий Разумков, передает "24 канал".

Он напомнил, что парламент изменил свой график работы и больше стало заседаний комитетов и меньше пленарных заседаний – лишь внеочередные.

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"О переходе в постоянный режим пленарных заседаний, то есть в обычный режим, я думаю, что это на сегодняшний день не совсем целесообразно, ведь риски заболевания еще достаточно высокие. Сегодняшние возможности, которые есть, дают нам реальные механизмы принимать решения. Если мы будем видеть, что этого недостаточно, то, я думаю, что мы перейдем к обычным пленарным заседаниям", – сказал Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 апреля Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором рассмотрела ряд важных законопроектов. Среди прочего, депутаты, наконец, разобрались с госбюджетом-2020 и перенаправили десятки миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом.

В то же время парламентарии собираются провести 15 апреля еще одно заседание в Раде – готовят почву для принятия банковского закона. В "Слуге народа" придумали, как быстро пройти 16 000 правок к банковскому закону.

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