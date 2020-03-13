Разумков назвал условия для внеочередного заседания Рады по коронавирусу

Накануне министр здравоохранения заявлял о намерении собрать Раду из-за коронавируса, а теперь спикер парламента Дмитрий Разумков говорит, что такое внеочередное заседание может пройти на следующей неделе.

Об этом он сказал на брифинге, передает "Украинская правда".

"Я думаю, что заседание может состояться на следующей неделе. Такое решение могут принять тремя способами: внеочередное заседание проходит или за подписью 150 народных депутатов, или по обращению президента, или по решению Согласительного совета", – сказал он.

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В то же время Разумков отметил, что необходимо сформировать повестку дня, чтобы понимать, какие вопросы рассматривать на внеочередном заседании.

"Там должен быть исключительный перечень вопросов, которые будут рассматриваться, чтобы ничего не потерять и подготовить именно те законопроекты, которые необходимо рассмотреть, на это еще нужно некоторое время. Я надеюсь, что до среды следующей недели мы сможем провести такое заседание", – подчеркнул спикер.

Напомним, накануне Разумков распорядился об отмене заграничных командировок для депутатов. Также в рамках общенационального карантина есть ограничения и в Раде – в парламент пустят только нардепов и помощников.

Как сообщали новости "Сегодня", президент уже созвал Совет национальной безопасности и обороны в связи с коронавирусом. Владимир Зеленский рассказал, что будет решаться вопрос закрытия границ, чтобы предотвратить распространение опасного вируса в нашей стране.

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