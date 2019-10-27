Разумков не видит оснований утверждать, что фракция "Слуга народа" разваливается

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что информация о якобы подкупе народных депутатов не подтвердится.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Надеюсь, что эта информация не подтвердится", – сказал Разумков.

При этом, отметил он, что если все же подтвердится, то "должно быть наказание. И на это не должен влиять Разумков, Смаглюк (речь идет о народном депутате Ольге Василевской-Смаглюк – Ред.), Дубинский, Гетьманцев, Арахамия, Корниенко (речь идет о депутатах из фракции "Слуга народа") или кто-то другой".

По его словам, "должны работать правоохранительные органы, должны работать антикоррупционные органы, и если будет доказано, и материалы будут переданы в суд, то суд должен решить – виновен человек или не виновен".

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Разумков выразил надежду, что сегодня наконец-то есть возможность создать условия, чтобы "суд не оглядывался на то, от какой политической силы, от какой фракции, с кем связана та или иная личность".

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Спикер парламента на сегодняшний день не видит оснований утверждать, что фракция "Слуга народа" разваливается.

"Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте – на сегодняшний день в ней 252 человека. В такой большой фракции всегда будут дискуссии", – отметил он и добавил, что одна из таких дискуссий – ситуация с прохождением полиграфа.

Разумков критически высказался о прохождении полиграфа в прямом эфире: "Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все же не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях появились заявления, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте № 2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

Смотрите также сюжет, как нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Дубинский прошел полиграф 23 октября:

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