Разумков о назначении Саакашвили: В "Слуге народа" мнения разделились

Спикер парламента считает, что вице-премьером мог бы стать кто-то из слуг народа

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили уже анонсировал дату своего возможного назначения, однако во фракции большинства "Слуге народа" нет однозначной позиции по голосованию за возможного нового вице-премьер-министра.

Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он считает, что вместо Саакашвили можно было бы назначить кого-то из "слуг народа".

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"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах – это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", – сказал Разумков.

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По словам спикера, в "Слуге народа" нет однозначного большинства, которое готово поддержать Саакашвили, поэтому расклад по голосованию фракции станет известен уже ближе к внеочередному заседанию ВР.

"Во фракции большинства мнения разделились (по назначению Саакашвили – ред.). Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях, в том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений", – объяснил он.

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Отметим, что внеочередное заседание Верховной Рады планируется на конец недели, ориентировочно на 30 апреля – 1 мая.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера по реформам. По словам кандидата в Кабмин, он уже встречался и с главой правительства Денисом Шмыгалем, а позже и с фракцией "Слуга народа".

На днях в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Саакашвили рассказывал, как собирается работать с Международным валютным фондом и привлечь в Украину вдвое больше денег – 8 миллиардов долларов, а также на каких условиях готов мириться с Россией и многое другое. Смотрите его выступление:

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