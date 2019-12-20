Разумков о введении рынка земли в Украине: Это – не быстрый процесс

В парламенте подписан меморандум по земле, говорит спикер

Дмитрий Разумков / Фото: Верховная Рада

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Все фракции и группы Верховной Рады подписали меморандум о совместной работе над подготовкой ко второму чтению проекта закона об изменениях в законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"По поводу введения рынка земли – это не может быть быстрым процессом. Есть понимание между разными политическими силами, которые работают в парламенте. Сегодня подписан меморандум между всеми фракциями и депутатскими группами, где достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать при подготовке этого очень важного законопроекту ко второму чтению", – сказал Разумков.

Напомним, вопрос рынка земли в Украине вызывает неизменные дебаты, перерастающие в потасовки и драки.

Так, вечером 18 декабря во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики произошла потасовка между членом фракции ОПЗЖ Ильей Кивой и нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем .

Также сообщалось, что внеочередное заседание аграрного комитета17 декабря, обернулось массовым побоищем около здания парламента. По данным первого замглавы МВД Сергея Ярового, пострадали 23 правоохранителя и 11 гражданских, в том числе журналист. 26 протестующих были задержаны, а вечернее заседание Рады отменили.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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