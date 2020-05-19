Разумков обратился в Венецианскую комиссию: стало известно зачем

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) с просьбой оценить проект закона о референдуме.
Об этом 19 мая сообщили на сайте "венецианки".
Читайте также: Референдум в Украине: чем опасен и зачем вообще нужен
"13 мая 2020 председатель Верховной рады Украины направил запрос на вывод Венецианской комиссии относительно проекту Закона Украины "О всеукраинском референдуме", – говорится в заявлении комиссии.
При этом дата будущего оглашения заключения не сообщается.
В контексте того, что недавно Разумков озвучил сроки рассмотрения законопроекта о референдуме в Раде, его обращение в "венецианку" может означать желание получить заключение конституционно-правового экспертного органа Совета Европы перед подачей документа в парламент.
Стоит отметить, что сейчас в Украине вопрос референдумов остается белым пятном – в 2018 году Конституционный суд отменил закон, который регулировал их проведение.
Напомним, ранее команда "Сегодня", поинтересовалась у экспертов, какие вопросы могут вынести на референдум в случае принятия законопроекта. Подробнее об этом – в видеосюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк