Разумков объяснил, что мешает Зеленскому реализовать свои планы

Президенту нужно дать возможность привести в парламент новые политические силы и политических лидеров в разные органы власти, считает Разумков

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден обращаться к депутатам и требовать выполнять свою работу, однако из-за отсутствия в парламенте "своего" большинства, он не может решать те задачи, которые объявлял избирателям. Об этом рассказал на пресс-конференции глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

По его мнению, президенту нужно дать возможность привести в парламент новые политические силы и политических лидеров в разные органы власти, чтобы можно было реализовывать политические задачи.

"Все вы видите, что на самом деле происходит – те изменения, на которые надеялось общество, к сожалению, пока еще в том объеме, в котором есть запрос у наших с вами сограждан, не реализованы. Все прекрасно понимают, что по состоянию на сегодня в сложившейся расстановке сил у президента пока еще мало механизмов для реализации всех тех задач, которые были ему поставлены украинским обществом во время избирательной кампании, когда 73% избирателей отдали свои голоса в его поддержку", – отметил Разумков.

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Он пояснил, что консолидация главы государства с парламентом и Кабмином позволит выполнить все запросы украинского общества.

Напомним, депутаты уже показали новому президенту, как они готовы с ним "сотрудничать". 22 мая в Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах. Включение президентского законопроекта в повестку дня поддержали только 90 нардепов.

Отметим, что ранее Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. В комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал, против кого сыграют сроки на выборах в Раду.

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