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Разумков объяснил, что поможет сдвинуть с мертвой точки переговоры по Донбассу

27 июня, 09:43

Политик считает Минские соглашения на данный момент неэффективными

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото: AFP

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что сдвинуть с мертвой точки переговоры по Донбассу можно будет за счет расширения "нормандского формата".

Об этом он сказал в эфире "Украинском радио".

Он рассказал, каких участников в "нормандском формате" хочет видеть Украина.

"Надо оживить "нормандский формат", поскольку за последние годы эффективность этой структуры уменьшилась. Плюс возможно его расширение. Надеемся, это получится за счет представителей Великобритании и США", – сказал Разумков.

По его словам, следующим аспектом для урегулирования ситуации на востоке Украины будет продолжение "Минска", ведь к этим соглашениям привязаны все санкции, которые применяются против России.

"Сейчас Минские соглашения не эффективны, но альтернативы им нет", – подчеркнул лидер "Слуги народа".

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Как сообщали новости "Сегодня", переговоры в "нормандском формате" возобновятся 12 июля, когда будут заседать политические советники стран нормандской четверки.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хочет не только перезагрузить переговоры в Минске, но и подключить к "нормандскому формату" новых игроков, например, США и Британию. А на днях стало известно, что еще одна страна ЕС хочет попасть в "нормандский процесс".

В то же время идею расширения "нормандского формата" прокомментировали и у Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает нерезультативным "нормандский формат" в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины, и не хочет его расширения.

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Тег переговоры, Донбасс, минские соглашения, нормандский формат, Разумков

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