Разумков объяснил нарушения регламента Рады

Глава Рады убежден, что не соблюдение сроков для ознакомления с текстом законопроекта является мелким нарушением регламента

Дмитрий Разумков / Фото: Верховная Рада

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что если бы в парламенте не нарушались положения регламента, то его работа была бы не такой продуктивной.

"Действительно, согласно регламенту, раздаваться правки и таблицы должны за 10 дней, если вы говорите об этом. Если выходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что мы приняли. При всем уважении к регламенту, а вы видите, что я действительно пытаюсь придерживаться регламента", – заявил Разумков в понедельник в эфире украинского телеканала.

По его словам, бывают объемные законопроекты с множеством правок и тогда действительно важно предоставить 10 дней депутату для ознакомления с текстом, однако с другой стороны, по мнению главы Верховной Рады, эта норма замедляет работу в ситуации, когда необходимо быстро принимать мелкие изменения в законодательство, которые касаются благополучия граждан.

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"Я хотел бы отметить, что мы ни разу не проголосовали за законопроект два раза, мы ни одной правки или предложения не приняли "с голоса" и не включили в законы", – добавил спикер парламента.

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Глава Рады убежден, что не соблюдение сроков для ознакомления с текстом законопроекта является мелким нарушением регламента, которое компенсируется важностью тех изменений, которые происходят в стране.

Ранее в парламенте группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект №2691, который подразумевает внесение изменений в регламент Верховной Рады.

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