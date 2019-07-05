Разумков объяснил, почему нельзя проводить пережеребьевку партий в бюллетенях

Выборы Рады состоятся в положенный срок – 21 июля – уверен лидер "Слуги народа"

Дмитрий Разумков. Фото: AFP

Решение Шестого апелляционного суда обязать Центризбирком провести пережеребьевку номеров партий в бюллетене для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины, принятое во исполнение иска Аграрной партии, вряд ли будет выполнено, и тому есть несколько причин.

Об этом лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил в эфире ток-шоу "Оппозиция" на телеканале "Украина".

Читайте также Самые яркие драки в Раде в одном видео

Он напомнил, что ЦИК уже напечатала около 7 млн избирательных бюллетеней.

"Проблем сразу несколько – бюджет, потому что перепечатывать их денег нет. Время – перепечатывать их нет времени. И третья проблема – фактическая невозможность осуществления этого плана, потому что не было бумаги, и Центральная избирательная комиссия вынуждена была докупать ее за границей", – рассказал лидер партии.

"Я не уверен, что за этим стоит только желание Аграрной партии", – выразил сомнение Разумков.

Он также выразил уверенность, что выборы Верховной Рады состоятся в положенный срок, т.е. 21 июля, как того и требует общество.

"Вопрос не в политиках, вопрос в том, что нужно обществу – изменения и обновления, – которых ждет украинское общество", – резюмировал лидер "Слуга народа".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в "Оппоблоке" предупредили:пережеребьевка партий в бюллетене грозит срывом выборов.

Также сообщалось, что ЦИК включил в бюллетень партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили" под №22 без жеребьевки, что вызвало противодействие других политических сил.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Разумков объяснил, почему нельзя проводить пережеребьевку партий в бюллетенях". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"