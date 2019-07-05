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Разумков объяснил, почему нельзя проводить пережеребьевку партий в бюллетенях

5 июля, 23:09

Выборы Рады состоятся в положенный срок – 21 июля – уверен лидер "Слуги народа"

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото: AFP

Решение Шестого апелляционного суда обязать Центризбирком провести пережеребьевку номеров партий в бюллетене для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины, принятое во исполнение иска Аграрной партии, вряд ли будет выполнено, и тому есть несколько причин.

Об этом лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил в эфире ток-шоу "Оппозиция" на телеканале "Украина".

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Он напомнил, что ЦИК уже напечатала около 7 млн избирательных бюллетеней.

"Проблем сразу несколько – бюджет, потому что перепечатывать их денег нет. Время – перепечатывать их нет времени. И третья проблема – фактическая невозможность осуществления этого плана, потому что не было бумаги, и Центральная избирательная комиссия вынуждена была докупать ее за границей", – рассказал лидер партии. 

"Я не уверен, что за этим стоит только желание Аграрной партии", – выразил сомнение Разумков.

Он также выразил уверенность, что выборы Верховной Рады состоятся в положенный срок, т.е. 21 июля, как того и требует общество.

"Вопрос не в политиках, вопрос в том, что нужно обществу – изменения и обновления, – которых ждет украинское общество", – резюмировал лидер "Слуга народа".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в "Оппоблоке" предупредили:пережеребьевка партий в бюллетене грозит срывом выборов.

Также сообщалось, что ЦИК включил в бюллетень партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили" под №22 без жеребьевки, что вызвало противодействие других политических сил.


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Тег Верховная Рада, жеребьевка, выборы в парламент , Разумков

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Сегодня

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