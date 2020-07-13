Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в Украине

Президент Владимир Зеленский отозвал проект постановления об объявлении местных выборов в Украине для того, чтобы сначала парламент разобрался с новым разделением Украины на районы. Об этом рассказал на брифинге спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Он объяснил, что снять с рассмотрения тот или иной вопрос может инициатор внеочередного заседания.

По его словам, принято решение сначала проголосовать проект постановления об образовании (уменьшении количества и укрупнении) районов, чтобы потом объявить выборы в стране с уже новым административным устройством.

"Я не готов сказать, когда он будет рассмотрен, он есть в повестке дня на этой неделе, но смотрим, потому что у нас есть вопросы, связанные с законом об игорном бизнесе… Если мы говорим об алгоритме (действий по объявлению выборов), то он изменился. Позиция комитета была следующая: объявить выборы и выделить средства на их проведение (по деньгам решение было принято сегодня). Был вопрос об объявлении выборов, и он действительно был отложен, потому что позиция депутатов и внутри комитета отличается – что и после чего должно происходить: сначала объявить об изменении районов и потом объявлять выборы. И вот чтобы не допустить коллизии... было принято решение не рассматривать этот вопрос. Президент с повестки дня отозвал это постановление", – сказал Разумков.

Спикер уточнил, что в случае принятия решения об укрупнении районов (планируется 14 июля) проект постановления о выборах можно будет поставить на голосование в любой момент через включение в повестку дня, "фактически сразу".

"Я надеюсь, что мы сможем это сделать на этой неделе, поскольку это последняя пленарная неделя третьей сессии девятого созыва. Если нет, то есть другие механизмы, такие как внеочередные заседания", – резюмировал глава парламента.

Как известно, 25 октября в Украине планируются местные выборы (если не помешает эпидемия коронавируса). Избирательная кампания "накроет" всю Украину: выбирать будут сельские, городские, районные и областные советы, городских голов. А в парламенте тем временем кипит работа над изменениями в Избирательный кодекс. Так, например, "слуги народа" предлагают понизить необходимый порог избирателей в громадах для проведения там выборов в мажоритарных округах с 90 тыс. до 15 тыс. То есть в областные и городские советы с количеством избирателей от 15 тыс. независимые кандидаты баллотироваться не смогут – только от партий. Читайте подробнее, что изменится для избирателей и кандидатов.

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Как выглядит новый бюллетень для осенних выборов смотрите на видео:

Видео: facebook.com/lozynskyi.roman

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