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Разумков отреагировал на "кнопкодавство" в Раде

11 сентября, 17:11

С начала работы парламента IX созыва в неперсональном голосовании уже уличены два нардепа

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал внефракционного народного депутата Александра Ковалева за "кнопкодавство" во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Соответствующее заявление он сделал во время сегодняшнего пленарного заседания, передает "Укринформ".

Он отметил, что после принятия соответствующих законов о наказании "кнопкодавов", в парламенте прекратиться практика неперсонального голосования.

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"Уважаемые народные депутаты, вчера, 10 сентября, на утреннем заседании Верховной Рады во время голосования за президентский законопроект об импичменте общественным движением "Честно" зафиксирован первый случай "кнопкодавства" в Верховной Раде Украины IХ ​​созыва. С чем я вас и поздравляю, к сожалению. Я надеюсь, что после того, как мы примем все необходимые законы, которые мы так с вами обещали народу Украины, это уже будет недопустимо и невозможно в Верховной Раде. Хочу заметить, что такие действия являются недопустимыми, и надеюсь, что такого не будет в Верховной Раде", – сказал Разумков.

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Спикер Рады отметил, что Ковалев нарушил статьи 84 Конституции и 37, 47 Регламента парламента.

Как сообщали новости "Сегодня", стало известно, что Ковалев не был первым "кнопкодавом". Оказалось, что 3 сентября был зафиксирован "кнопкодав" в "Слуге народа". Журналисты засняли, как нардеп Сергей Литвиненко нажимал кнопку своего соседа.

Напомним, 3 сентября Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президент Украины своим законопроектом предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.\

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