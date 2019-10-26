Разумков озвучил позицию Украины по отношениям с ПАСЕ

Спикер Рады отметил, что группа "Балтик +" не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы

Дмитрий Разумков / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Возвращение делегации Российской Федерации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) остается неприемлемым для Украины, а ситуация с полномочиями украинской делегации в этой организации неясна. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, передает пресс-служба парламента.

"Для Украины остается неприемлемым возвращение делегации Российской Федерации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей", – сказал Разумков.

Он заверил генсека СЕ в готовности Украины работать для пользы Европы и Совета Европы. При этом спикер Рады отметил, что группа "Балтик +" не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

"Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека – ключевые, как для Европы, так и для Украины", - сказал он.

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Разумков поблагодарил Пейчинович-Бурич за позицию по соблюдению прав человека, особенно на временно оккупированных территориях.

"Фактически все страны мира понимают, что часть территории, как на Донбассе, так и в Крыму, – это украинские территории. Я понимаю, что механизмы возвращения этих территорий будут отличаться, но и там, и там находится самая большая ценность нашего государства – люди", - отметил он.

Ранее сообщалось, чтов ПАСЕ создали коалицию в поддержку Украины.

Напомним, 25 июня на заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения туда России. Глава делегации Украины Елизавета Ясько отмечала, что едет в Страсбург с неофициальным визитом в качестве гостя. Глава украинской делегации прокомментировала возвращение России в ПАСЕ.

Политологи Александр Палий и Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснили, выиграет или потеряет Украина от демарша в ПАСЕ.

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