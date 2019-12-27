Разумков поделился планами Рады на 2020 год – эксклюзив

В эксклюзивном интервью "Сегодня" председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подвел итоги деятельности парламента в этом году, и рассказал о законопроектах, которые готовятся к рассмотрению в 2020 году.

Украина входит в Новый год с бюджетом, новым Избирательным кодексом, снятой депутатской неприкосновенностью, обновленным ЦИК и НАПК.

Первые четыре месяца ВР работала в так называемом "турборежиме". За 4 месяца работы представлены 1490 законодательных инициатив. Принято 361 законопроектов и постановлений.

"На сегодня принято 141 законопроект. Эти документы стали законами. Вскоре будет обнародован Избирательный кодекс. Достаточно большое количество законопроектов являются полезными и правильными. Верховная Рада IХ созыва сломала традицию — принимать бюджет "под елочку". Мы приняли достаточно быстро бюджет. Общество было заказчиком реформаторских законопроектов, которые должны изменить жизнь людей к лучшему. Я думаю, мы выполнили и перевыполнили этот план", – заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков прокомментировал социологическое исследование, согласно которому 47% опрошенных выразили неудовлетворенность работой Верховной Рады.

"К сожалению, когда социологи проводят опросы, они не задают вопрос "Почему?". Я думаю, что здесь вопрос не в "турборежиме", а больше в тех событиях, которые мы видели вокруг парламента, а иногда, к сожалению, и в самом парламенте. И в Верховной Раде IХ созыва были "кнопкодавы". Это тоже позорное явление, которое существует не первый созыв. Но, по сравнению с прошлыми созывами, это больше исключение, чем практика. Однако это проблема, которую надо решать. Я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем изменить законодательство, которое бы более жестоко наказывало таких народных депутатов. Были и другие события, которые, мягко говоря, не добавляли имиджа Верховной Раде Украины. И изменить ситуацию можно только качественной работой. Я надеюсь, что не только я, не только представители большинства, но и представители оппозиции так же присоединятся к этому процессу", – сказал Дмитрий Разумков.

Кроме того, председатель Верховной Рады прокомментировал результаты социологического опроса, согласно которым самый большой баланс доверия населения имеют президент Владимир Зеленский (разница между теми, кто доверяет и не доверяет, составляет + 31%), и, Дмитрий Разумков, (разница между теми, кто доверяет и доверяет, составляет + 10%).

"Я думаю, что в первую очередь, надо поблагодарить людей за такую ​​оценку. Это не только оценка мне, это оценка многим народным депутатам, которые сегодня работают в пользу государства, просто все лавры иногда достаются руководству. Однако, я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем работать так, чтобы люди верили. Мы действительно пытаемся изменить ситуацию в этой стране, мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы жизнь людей стала лучше", – сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков также рассказал о законодательных инициативах на 2020 год.

"Законодательных инициатив будет много. Это и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Так же будут законопроекты, которые смогут улучшить положение наших с вами сограждан, это и улучшение социально-экономических условий", – рассказал Дмитрий Разумков.

По словам главы парламента, в 2020 году предстоят и изменения в регламент Верховной Рады Украины.

Напомним, 23 декабря гостем телеканала "Украина 24" был министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В эксклюзивном интервью он заявил, что уже в конце февраля 2020 года в Украине станет возможно получение электронного паспорта. Он отметил, что с таким электронным документом в смартфоне можно будет путешествовать на поездах и самолетах внутри страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама