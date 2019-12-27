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Разумков подписал Избирательный кодекс, принятый с правками Зеленского

27 декабря, 15:46

В кодексе объединены пять действующих законов

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков / Фото: Верховная Рада

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского (№0978).

Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, он возвращен с подписью председателя ВР сегодня, 27 декабря. Также сегодня он направлен на подпись президенту.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс .

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В кодексе объединены пять действующих законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

13 сентября президент Владимир Зеленский вернул парламенту кодекс со своими предложениями .

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19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с учетом всех предложений президента. В Избирательном кодексе предусмотрена пропорциональная система выборов народных депутатов Украины. Предложениями президента предусмотрено, что общегосударственные выборы могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

При этом очередные и внеочередные общегосударственные выборы не могут проводиться одновременно со всеукраинским референдумом, другими очередными или внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Право голоса на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым имеют избиратели, проживающие на территории Крыма.

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Верховная Рада Владимир Зеленский избирательный кодекс Дмитрий Разумков

Источник: УНИАН

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