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Разумков подписал закон об уголовной ответственности депутатов за "кнопкодавство"

27 декабря, 16:34

За последние месяцы было несколько случаев "кнопкодавства" в парламенте и теперь депутатам грозит серьезный штраф

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в законодательство относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

В карточке документа на сайте парламента указано, что закон возвращены с подписью председателя Верховной Рады и направлен на подпись президенту.

Данным законом вводится уголовная ответственнгость депутатов за "кнопкодавство". Так, автор законопроекта отмечал, что в соответствии с ч. 1 ст. 152 Конституции Украины нарушение в принятии законов (к которому относится и неперсональное голосование) является основанием для признания их неконституционными, что, в свою очередь, могло иметь значительные негативные последствия для государства.

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Теперь же этим законом устанавливается уголовная ответственность за совершение народным депутатом "кнопкодавства". Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн). Для этого Уголовный кодекс Украины был дополнен соответствующей статьей 364-2.

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В соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Отметим, что депутатов не только пытаются отучить от "кнопкодавства", но и заставить чаще ходить на работу. Как сообщали новости "Сегодня", в Украине ввели наказания для депутатов-прогульщиков. Согласно новому закону, депутаты будут лишаться зарплаты, если пропустили более трети голосований на пленарных заседаниях в течение месяца.

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закон кнопкодавство Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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