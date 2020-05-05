Разумков подтвердил дату внеочередного заседания Рады

Внеочередное заседание скорее всего состоится в следующий вторник, 12 мая, и будет созвано 150 народными депутатами.
Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "Украина-24".
"Следующее заседание будет созываться 150 народными депутатами. И скорее всего, оно состоится во вторник", – заявил он.
По словам председателя ВР, предварительно заседание планировалось на пятницу, однако регламентные нормы не позволяют рассмотреть в этот день некоторые необходимые законопроекты.
Ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится 12 мая, на нем планируется рассмотреть закон о банках во втором чтении. Она не исключила, что депутаты будут рассматривать законопроекты полный рабочий день.
По ее словам, к этой дате пройдет предусмотренный регламентом срок ознакомления народных депутатов со сравнительной таблицей поправок законопроекта о банках ко второму чтению.
Как сообщали новости "Сегодня", на прошлом заседании парламента, 30 апреля, депутаты приняли постановление о запуске особой процедуры рассмотрения закона о банках. Теперь законопроект более чем с 16 тысячами поправок будут принимать по упрощенной процедуре.
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