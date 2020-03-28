Разумков предложил партиям отдать свои деньги на борьбу с коронавирусом

Деньги на партийную деятельность можно было бы направить в Стабилизационный фонд

Пока депутаты решают, отдавать ли свою зарплату на борьбу с коронавирусом, спикер парламента Дмитрий Разумков предложил политическим партиям направить свое госфинансирование на борьбу с эпидемией. Об этом он сказал по итогам заседания фракции "Слуга народа".

По его мнению, политические силы могли бы отдать в Стабилизационный фонд по борьбе с коронавирусом средства, которые им начисляются из госбюджета на партийную деятельность.

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"Сегодня партия без финансирования прожить может. Государство без финансирования и поддержки граждан нашего государства – будет им трудно... Я думаю, что это неплохой пример ("Слуга народа" отказалась от госфинансирования – ред.). Могу обратиться, в том числе, и к народным депутатам. Я понимаю, что зарплата важна, но есть еще депутатские, их получают все. Я не могу заставить это делать, однако, я думаю, что было бы полезно поддержать эту хорошую инициативу, отказаться в фонд бюджета для того, чтобы тратить их на более важные нужды", – добавил Разумков.

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Как сообщали новости "Сегодня", партия "Слуга народа" отказалась от госфинансирования ради борьбы с коронавирусом. Лидер политической силы Александр Корниенко отметил, что всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии направят в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров. Эти деньги пойдут на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса.

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