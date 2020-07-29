Разумков приехал на Донбасс и заявил о фейках про перемирие

Спикер Рады считает, что у военнослужащих на востоке Украины нормальное настроение

Вскоре после визита на Донбасс президентов Украины и Швейцарии прифронтовой регион посетил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Как сообщают "Новости Донбасса", по словам спикера парламента, сейчас в интернете "разгоняют" неправдивую информацию о перемирии на Донбассе.

"Где-то кто-то пытается что-то найти или информационно разогнать", — заявил Разумков.

После встречи с военнослужащими он оценил их настроение как "нормальное".

"Режим тишины пока что есть. Четыре обстрела было за три дня. В первый день — три, во второй — один. За последние сутки обстрелов не было. Будем надеется, что такая ситуация сохранится", — сказал он.

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Кроме того, Разумков встретился с командованием Объединенных сил, правоохранителями, посетил КПВВ "Майорское" и пообщался с местными жителями.

Политик выразил надежду, что однажды после деоккупации региона подобные контрольные пункты отойдут в прошлое. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Он заверил, что Украина будет делать все, чтобы вернуть временно оккупированные территории как можно скорее.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также прокомментировал нарушение перемирия боевиками. По его словам, украинские военные готовы в случае необходимости ответить на атаки противника.

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