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Разумков призвал к оперативному и объективному расследованию обстоятельств смерти нардепа Давиденко

24 мая, 01:55

Елена Вус

Разумков выразил соболезнования родным и близким погибшего

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил соболезнования в связи со смертью народного депутата Украины Валерия Давиденко.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"Сегодня Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давиденко. Обстоятельства гибели народного депутата выясняются правоохранительными органами", – говорится в сообщении.

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По словам Разумкова, расследование должно быть оперативным и максимально объективным.

От имени Верховной Рады Украины и всего депутатского корпуса Разумков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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Напомним, ранее в Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко – тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в его офисе. Об этой трагедии в сети сообщил один из коллег погибшего – нардеп Илья Кива, а позже информацию подтвердил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Расследованием смерти депутата Валерия Давиденко занялся Офис генпрокурора. По факту смерти нардепа начато уголовное производство. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство)УК Украины.

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В свою очередь, народный депутат от группы "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили, а версию с самоубийством отвергает.

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смерть убийство Верховная Рада депутат расследование самоубийство Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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