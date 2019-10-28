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Разумков прокомментировал резкий разговор Зеленского с добровольцами

28 октября, 14:01

В Золотом у президента с ветеранами-добровольцами случился неприятный момент

Скриншот

Скриншот

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что перепалка президента Владимира Зеленского с добровольцев в Золотом была вырвана из контекста. На самом деле у главы государства был вполне нормальный разговор и с военными, и с местными жителями. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, допустимы ли эмоциональные высказывания с военными.

"Я надеюсь, что в государстве все будут общаться вежливо. Но, если мы с вами посмотрим общее видео, которое вчера появилось, а не вырезки, которые кому-то были комфортны и нужны, то там совершенно с другой стороны можно смотреть на этот разговор", – сказал он и посоветовал посмотреть полное видео, а не вырезки, где идет довольно грубая манера общения.

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На вопрос, допустим ли такой тон, которым говорил президент с военнослужащим, Разумков ответил: "Там был разный тон, разная форма общения, иногда она была эмоциональная ... Это – позиция президента. И я думаю, что он лучше на это ответит".

Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с "добровольцами". В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также глава государства спросил бойцов, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал "добровольцам", чтобы они убрали оружие. В то же время в штабе ООС объяснили, с кем общался Зеленский в Золотом. Оказалось, что ветераны войны с оружием в руках находятся там нелегально.

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Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

Также смотрите полное видео визита Зеленского в Золотое, в котором есть и перепалка с бойцами:

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Владимир Зеленский Золотое добровольцы Дмитрий Разумков

Источник: УНИАН

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