Разумков прокомментировал скандал с задержанием мужа "слуги народа" Скороход

Дмитрий Разумков / Фото: AFP

Глава парламента Дмитрий Разумков не связывает задержание мужа нардепа фракции "Слуги народа" Анны Скороход с ее неголосованием за важные законопроекты, в том числе о рынке земли. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Он напомнил, что во время голосования за рынок земли не голосовали и другие депутаты, не только Скороход.

"Я узнал об этом, как и вы, находясь в стенах парламента ... Мне не было известно об этих событиях. Но это случилось с мужем одного из депутатов. Я не могу сейчас говорить, что это каким-то образом связано (с неголосованием за законопроекты – Ред.). Потому что, насколько мне известно, и я думаю, что я не ошибаюсь, по всем другим лицам, которые не голосовали или воздержались, проголосовали "против", никаких таких действий (задержаний родственников или еще чего-то подобного – Ред.) не произошло", – сказал Разумков и подчеркнул, что это либо случайность, либо спланированные действия правоохранителей.

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Глава парламента отметил, что не может утверждать что-то о виновности или невиновности человека.

"Для этого есть правоохранительные органы, суд, если это будет необходимо", – добавил спикер.

Как сообщали новости "Сегодня", на заседании Верховной Рады 14 ноября "слуга народа" Анна Скороход заявила о задержании ее гражданского мужа Алексея Алякина. Она заявила, что команда якобы поступила из Офиса президента в Генпрокуратуру и что это якобы месть за ее отказ голосовать за некоторые законопроекты. Нардеп заявляет о политическом преследовании.

Позже в ГПУ объяснили задержание Алякина. В ведомстве рассказали, что их действия в отношении задержанного законны и сейчас рассматривается вопрос об экстрадиции мужа Скороход в Россию, откуда ранее был запрос на его выдачу.

Отметим, что экс-владелец российского банка "Пушкино" и украинской строительной компании "Прогрес Буд" Алексей Алякин разыскивается в России за мошенничество – его подозревают в хищении 10 млн долларов. В 2013 году он получил украинское гражданство. В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России. В ноябре 2018-го Новозаводской районный суд Чернигова изменил меру пресечения на домашний арест. 3 января 2019 года домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако решение о приобретении гражданства было дважды отменено Миграционной службой из-за предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Экс-банкир не оставил попытки стать гражданином Украины и в феврале 2019-го суд принял решение по гражданству в его пользу, но и арест оставил в силе. 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом решение о восстановлении гражданства было отменено. В то же время в сентябре этого года срок ареста истек, но 11 ноября розыск правонарушителя был возобновлен, после чего он был задержан.

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