Разумков прокомментировал уровень зарплат народных депутатов

Мы только идем к тому, что имеют, например, европейские депутаты - достойная зарплата и хороший социальный пакет

На фото Дмитрий Разумков / Фото: Facebook

Зарплата народного депутата, которая вместе с доплатами достигает 50 тысяч гривен, является хорошей, но недостаточной. Такое мнение высказал председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает "Новое время".

"Если честно, то нет (не справедливая зарплата – Ред.), Она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная… Мы только идем к тому, что имеют, например, европейские депутаты – достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", – сказал он.

В то же время Разумков отказался говорить, какую зарплату парламентария считает адекватной. Он отметил, что это вопрос ценностей.

"За 40 тыс. грн не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Далее вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят", - сказал Разумков.

Он также добавил, что ему хватит будущей зарплаты спикера, которая составляет около 50 тысяч гривен, потому что он сформировал себе "материальную подушку благодаря бизнесу".

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Ранее Дмитрий Разумков рассказал о том, как его политсила намерена следить за дисциплиной своей фракции в новоизбранной Верховной Раде.

"Конечно, наши депутаты представляют украинский народ, и святых не бывает, – заявил в ответ Дмитрий Разумков. – Но именно дисциплинарные меры – это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют – почему с депутатом должно быть по‑другому? Выдвигала их именно партия "Слуга народа", и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную".

При этом Разумков призвал судить будущих депутатов по их новым делам и поступкам.

Он напомнил, что его политсила намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе и закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Разумков назвал отмену депутатского иммунитета еще одним способом оборвать коррупционные цепочки в парламенте.

Отметим, в Украине 21 июля завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . Мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.

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