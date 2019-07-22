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Разумков прояснил ситуацию с коалицией в Раде

22 июля, 13:27

Политик рассказал, когда рассчитывает на первое заседание нового созыва парламента

Дмитрий Разумков. Фото: Facebook
Дмитрий Разумков. Фото: Facebook.

Только после завершения парламентских выборов в Украине можно будет говорить о создании коалиции в Верховной Раде. Лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков заявил, что его политическая сила, у которой, судя по всему, будет большинство, открыта для диалога. Об этом он сказал на брифинге в избирательном штабе партии.

Он указал на главное условие для политических сил по формированию коалиции.

"Мы, конечно же, открыты к любому диалогу, но по состоянию на сегодня мы будем исходить из окончательных результатов. Сотрудничать в Раде мы сможем со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологическом мировоззрении и том базовом видении развития нашей страны. Но сейчас говорить о коалиции пока, наверное, не приходится, поскольку все-таки мы видим достаточно неплохие наши результаты, и мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде", – сказал Разумков.

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В то же время он рассчитывает, что новый созыв парламента приступит к выполнению обязанностей как можно быстрее.

"Я думаю, что первое заседание, как мы и говорили вчера, может быть или конец августа, или начало сентября. В первую очередь, это не совсем зависит от нас, это зависит от ЦИК, когда будут результаты", – подчеркнул лидер "Слуги Народа".

Как сообщали новости "Сегодня", еще до начала выборов "Слуге Народа" прогнозировали победу и ходило много разговоров о возможных союзах в будущей Раде. Так, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что его команда готова обсуждать сотрудничество с партией Вакарчука.


В свою очередь глава избирательного штаба партии "Голос" Юлия Клименк заявила, что они не только готовы делегировать Вакарчука на премьера, но и у них есть уже есть готовый проект Коалиционного соглашения, который они готовы обсуждать.


Как сообщали новости "Сегодня", на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – 49,84%. По состоянию на 13:50 ЦИК обработала 62,48% электронных протоколов. На данный момент в Раду проходят пять политических сил. Партия "Слуга Народа" уверенно лидирует с 42,52% (3 684 300 голосов). За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали 13,01% избирателей (1 127 457), за партию "Европейская солидарность" – 8,52% (738 346), за партию "Батькивщина" – 8,02% (694 820), за партию "Голос" – 6,3% (545 889). Читайте подробней о победивших депутатах по партспискам по результатам экзит-полов.

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" отслеживает всех избранных на выборах-2019 мажоритарщиков.

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Тег Рада, коалиция, слуга народа, Разумков

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Источник:

УНИАН

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