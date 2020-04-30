Разумков: Рада намерена продлить "коронавирусные" законы

Депутаты собираются на новое внеочередное заседание, на котором планируют продлить действие принятых в марте законов по борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии. Об этом сообщил на заседании Согласительного совета спикер парламент Дмитрий Разумков.

По его словам, действие антикризисных законов рассчитывалось до мая, но карантинные ограничения были продлены до 11 числа.

"Будут вноситься изменения в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер по предотвращению распространения коронавирусной болезни. Фактически мы будем продолжать те позитивные вещи, которые были заложены в первый пакет "коронавирусных законопроектов", которые принимала Рада. У них истекал срок действия 1 мая, но так как у нас продлен карантин, то налоговые проверки, уплата ФОПами личных ЕСВ откладываются на срок действия карантина", – сказал Разумков и добавил, что также планируется продлить на время карантина освобождение от штрафов и пени за несвоевременную оплату по кредитам.

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 марта Верховная Рада приняла ряд решений для борьбы с коронавирусом. Законы касались закупки лекарств и медицинского оборудования, безопасности граждан, социальной поддержки украинцев, а также поддержки налогоплательщиков.

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