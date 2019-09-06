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Разумков рассказал, будут ли пропускать журналистов на заседания Рады

6 сентября, 09:33

По словам Разумкова, "слуги народа" открыты для общения с журналистами

На фото Дмитрий Разумков

На фото Дмитрий Разумков / Фото: Facebook

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков пообещал, что журналистов и в дальнейшем будут пускать в парламент. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на одном из украинских телеканалов.

Разумков отметил, что у журналистов есть доступ к Верховной Раде. После этого ведущая отметила, что это "пока", на что Разумков ответил – есть и будет оставаться таким.

"У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии "Слуга народа" и от других политических сил открыты для общения. Мне кажется, что сегодня не идет речь о какой-то закрытой форме работы", – сказал спикер парламента.

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Разумков также подчеркнул, что депутаты открыты и принимают участие в телеэфирах.

Ранее Разумков заявлял, что число депутатов Верховной Рады будет сокращено до 300 в следующем созыве парламента, чтобы привести его в соответствие с количеством населения Украины.

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Напомним, что данный законопроект президента Владимира Зеленского предлагает внести поправки в статью 76 Конституции, установив конституционный состав Верховной Рады в 300 избираемых на пять лет народных депутатов, а не 450, как сейчас.

Президентский законопроект № 1017, предполагающий сокращение количества членов украинского парламента на треть, включен в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направлен в Конституционный суд.

Соответствующее решение 3 сентября поддержали 258 народных депутатов, после чего документ пошел по инстанциям.

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