Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Разумков рассказал, что будут рассматривать на внеочередном заседании Рады

1 марта, 14:32

Денис Беспалов

Руководители силовых структур отчитаются перед парламентом

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта народные депутаты заслушают доклады представителей силовых ведомств. Об этом в комментарии журналистам заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее сообщил, что заявление Алексея Гончарука об отставке в Раду не поступало.

По его словам, будут "заслушаны доклады представителей силовых ведомств" – Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генерального прокурора.

Разумков не ответил на вопрос, возможны ли по результатам заслушивания этой информации отставки некоторых руководителей силовых структур.

Реклама

Напомним, 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00.

В тренде
"Большое интервью" с Тиграном Мартиросяном: гость – глава МИД Вадим Пристайко

В повестке дня внеочередного пленарного заседания – шесть вопросов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства. Он отказался назвать фамилии тех, кого планируют уволить или назначить в правительство.

Также сайт "Сегодня" писал, что ранее в феврале 2020-го президент прибыл в Верховную Радуи принял участие в заседании фракции "Слуга народа" перед рассмотрением законопроекта о рынке земли.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада Дмитрий Разумков Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скороход раскрыла новые детали про зарплаты в конвертах для
Скороход раскрыла новые детали про зарплаты в конвертах для "слуг народа"Политика
Загороднюк – министру обороны Турции: Россия представляет угрозу для всего мира
Загороднюк – министру обороны Турции: Россия представляет угрозу для всего мираПолитика
Украина не будет закрывать границы из-за коронавируса – Пристайко
Украина не будет закрывать границы из-за коронавируса – ПристайкоУкраина
Зеленский встретился с медиагруппами: что решили по кодированию телеканалов
Зеленский встретился с медиагруппами: что решили по кодированию телеканаловПолитика
Рада объявила повестку дня внеочередной сессии: срочные законы и кадры в Кабмине
Рада объявила повестку дня внеочередной сессии: срочные законы и кадры в КабминеПолитика
Что думает Аваков о Суркове, а Зеленский – об обмене Крыма на Донбасс: главные высказывания недели
Что думает Аваков о Суркове, а Зеленский – об обмене Крыма на Донбасс: главные высказывания неделиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...