Разумков рассказал, что будут рассматривать на внеочередном заседании Рады

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта народные депутаты заслушают доклады представителей силовых ведомств. Об этом в комментарии журналистам заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее сообщил, что заявление Алексея Гончарука об отставке в Раду не поступало.

По его словам, будут "заслушаны доклады представителей силовых ведомств" – Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генерального прокурора.

Разумков не ответил на вопрос, возможны ли по результатам заслушивания этой информации отставки некоторых руководителей силовых структур.

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Напомним, 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00.

В повестке дня внеочередного пленарного заседания – шесть вопросов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства. Он отказался назвать фамилии тех, кого планируют уволить или назначить в правительство.

Также сайт "Сегодня" писал, что ранее в феврале 2020-го президент прибыл в Верховную Радуи принял участие в заседании фракции "Слуга народа" перед рассмотрением законопроекта о рынке земли.

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