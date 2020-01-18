Разумков рассказал, что изменил в кабинете спикера

В кабинете председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, со времени начала его работы, появились вещи, которые подарили ему родные. Об этом Разумков рассказал в интервью телеканалу "Украина 24", в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.

"У меня появились рисунки детей. А также дерево, бонсай, которое подарила жена на день рождения. Все", – сказал Дмитрий Разумков.

В остальном обстановка в его кабинете, дал понять Дмитрий Разумков, осталась такой же, как и до его прихода.

Председатель Верховной Рады пожаловался, что со времени начала работы на должности спикера стал реже видеть семью. Дмитрий Разумков говорит, что его рабочий день начинается в 7.30-8.00. А заканчивается – "как получится".

"Сегодня" уже сообщали, что в интервью телеканалам "Украина" и "Украина 24" Дмитрий Разумков также прокомментировал заявление об оставке премьер-министра Алексея Гончарука, назвав єто заявление "политическим жестом".

Напомним, сайт "Сегодня" внимательно следит за событиями, которые развиваются после заявления премьера.

Более подробно об этом читайте в специальной хронике "Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов".

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