Разумков рассказал, что тормозит внедрение сенсорной кнопки в Раде

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что парламент находится на пути к внедрению сенсорной кнопки. Об этом он сказал во время брифинга в ответ на вопрос о борьбе с "кнопкодавством".

Разумков отметил, что сейчас в парламенте "теоретически" есть сенсорная кнопка, но это "просто кнопка, которая срабатывает на тепло: можно телефон преподнести и она будет работать".

"Я думаю, что мы это сделаем, не совсем, возможно, в ближайшее время, но мы к этому идем. Есть еще проблемы с финансированием, такие вещи, связанные с функционированием Верховной Рады, с бюджетом и с той даже инициативой, которая была предложена президентом и сегодня находится на рассмотрении в Конституционном суде – по уменьшению народных депутатов Украины до 300", – отметил Разумков.

Он пояснил, что речь идет о том, чтобы сейчас не делать соответствующее оборудование в расчете на 450 человек, а для новой каденции ВР не уменьшать это количество до 300.

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Председатель ВР также напомнил, что в ВР уже зафиксировано три случая "кнопкодавства", два из которых – с участием депутатов фракции "Слуга народа".

"Наши коллеги, два народных депутата, совершивших такое действие, назовем это так – они самостоятельно выполнили то, о чем мы говорили еще во время избирательной кампании, что должны быть штрафы. Штрафы мы называли в размере от 50 до 80 тысяч – это было предложение Стефанчука", - отметил Разумков и добавил, что их коллеги "свою заработную плату отдали".

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Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности одобрил законопроект о введении огромных штрафов для "кнопкодавов".

Законопроектом предлагается наказывать народных депутатов за неперсональное голосование штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн).

Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Рада направила в Конституционный суд законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президент Украины своим законопроектом предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Напомним, в парламенте за первые две недели работы нового созыва засекли трех депутатов за неперсональным голосованием. Позже два депутата от "Слуги народа" отказались от зарплаты за "кнопкодавство".

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