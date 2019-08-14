Разумков рассказал, как будет "бороться" с русскоязычными депутатами в Раде

Ранее Дмитрий Разумков рассказывал, на каком языке будут говорить "слуги народа" в новой Верховной Раде, а теперь предупредил новоизбранных депутатов относительно выступлений на русском языке. Об этом шла речь сегодня в парламенте.
Во время сегодняшнего заседания подготовительной группы один из депутатов выступал на русском языке и выражал недовольство обязательным применением украинского языка. На что главенствующий на заседании Разумков дал ответ.
"Я обращаюсь ко всем будущим и действующим народным депутатам, не нарушать Регламент и быть конструктивными в дальнейшей нашей работе. Если мы и дальше будем нарушать Регламент (выступать не на украинском языке. – Ред.), я вынужден буду обращаться в аппарат (Рады – ред.) и просить выключать микрофон", – сказал он.
Чуть позже, отвечая на вопрос журналистов, продолжит ли он практику главы ВР Андрей Парубия (отключение микрофона русскоговорящим депутатам), Разумков сказал следующее: "Я попробую сделать так, чтобы мне не приходилось это делать (выключать микрофон. – Ред.)".
Как сообщали новости "Сегодня", во время сегодняшнего заседания подготовительной группы Дмитрий Разумков рассказал, какой комитет должен заниматься Донбассом. Он считает, что для этого не нужно создавать отдельный комитет.
Также читайте в материале "Сегодня", каким был восьмой созыв украинского парламента.
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