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Разумков рассказал, как будут поддерживать дисциплину в Раде

Сегодня, 11:32

Политсила намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы принять пакет дисциплинарных законопроектов,

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков / Фото: AFP

Дмитрий Разумков, глава партии Слуга народа, рассказал о том, как его политсила намерена следить за дисциплиной своей фракции в новоизбранной Верховной Раде, передает "Новое время".

"Конечно, наши депутаты представляют украинский народ, и святых не бывает, – заявил в ответ Дмитрий Разумков. – Но именно дисциплинарные меры – это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют – почему с депутатом должно быть по‑другому? Выдвигала их именно партия Слуга народа, и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную".

При этом Разумков призвал судить будущих депутатов по их новым делам и поступкам.

"Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых", - заявил глава Слуги народа.

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Он напомнил, что его политсила намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе и закон о снятии депутатской неприкосновенности.

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Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Разумков назвал отмену депутатского иммунитета еще одним способом оборвать коррупционные цепочки в парламенте.

Ранее сообщалось, что некоторые будущие нардепуты, избранные в Верховную Раду от партии "Слуга народа", не согласны с возможностью отмены депутатской неприкосновенности.

Отметим, в Украине 21 июля завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . Мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.

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Верховная Рада слуга народа Разумков

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