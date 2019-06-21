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Разумков рассказал, как можно побороть "кнопкодавство" нардепов в Раде

21 июня, 22:41

Реакция должна быть быстрой и в рамках закона, говорит лидер "Слуги народа"

Фото: О. Иващенко
Фото: О. Иващенко.

Если народные депутаты будут замечены в неперсональном голосовании, т.наз. "кнопкодавстве" ,  прогулах или грязных договоренностях, – должна последовать незамедлительная реакция правоохранительных органов.

Об этом лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил в эфире ток-шоу "Главная Тема. Выбор" на телеканале "Украина".

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Он предложил обратить внимание на то, как нардепы ходят на работу в парламент и голосуют "за себя, за того соседа и еще за два ряда".

"К сожалению, это – практика и с ней пора бороться. Бороться с ней можно очень просто – наконец-то запустив систему голосования при помощи отпечатков пальцев – абсолютно понятная и адекватная система, которая могла бы работать в украинском парламенте", – считает Разумков. 

"Второй момент – по поводу заработной платы (нардепов. – Ред. ). Действительно, 30 тысяч гривен, если мы будем сравнивать с парламентами Европы – это не такая большая цифра. Но если мы выйдем и спросим людей на улице, высокая ли это зарплата, думаю, большинство нам ответит, что да, высокая. Не будет получаться (жить на депутатскую зарплату. – Ред. )  – пусть пишут книжки. Можно заниматься еще рядом вещей, которые позволяет закон. Если же кто-то будет замечен (в предосудительных поступках. – Ред. ), то здесь должна быть даже не наша реакция, а правоохранительных органов, которые должны бороться с коррупцией", – подчеркнул лидер "Слуги народа". 

"А реакция должна быть быстрая, в рамках закона, с наконец-то выполнением предвыборного обещания "Сажать будем". Вне зависимости от того, кто будет там замечен – представители нашей политической силы, представители оппозиции, представители коалиции – это непринципиально. В данной ситуации закон должен быть один для всех", – уверен глава президентской партии. 

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"Мы посмотрим еще, за что проголосует парламент, по большому счету, идея была еще (наказывать. – Ред. ) в том числе и за "кнопкодавство". Потому что это – невыполнение своих обязанностей и возникает вопрос, почему за тебя голосуют, нет ли здесь коррупционной составляющей", – говорит политик.

На замечание ведущей ток-шоу, что некоторые депутаты бывают в командировках, в ПАСЕ или отсутствуют по другим объективным причинам, а их хотят оштрафовать на 80 тысяч гривен, Разумков напомнил, что даже если они находятся в командировке, нигде не написано, что можно голосовать их карточкой.

"Голосование депутатов – персональное. А если не будет хватать голосов для принятия важных законопроектов, их будут принимать, когда депутаты не будут в командировках", – поделился мнением Разумков.  

"Я надеюсь, что в новом созыве парламента все силы будут ходить на работу. Но давайте включим любое заседание – такое ощущение, что все в командировке. При этом командировка у них перманентная, начиная от первого дня, как они надели значок и до последнего, как они выйдут из парламента", – иронично резюмировал лидер "Слуги народа".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский внес в Раду законопроект о борьбе с "кнопкодавством" .

Также писалось, что народный депутат Антон Яценко из депутатской группы "Видродження" удивил масштабами кнопкодавства, проголосовав за шестерых.

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Тег Рада, коррупция, кнопкодавство, Разумков

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Сегодня

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