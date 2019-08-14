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Разумков рассказал, какой комитет должен заниматься Донбассом

Сегодня, 12:41

Сегодня в Раде состоялось подготовительное заседание, на котором обсуждали ситуацию с комитетами

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков / Фото: AFP

До первого заседания новой Верховной Рады депутаты в рамках подготовительной группы обсуждают сегодня работу парламентских комитетов. Так, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, какой комитет должен отвечать за Донбасс.

По его словам, вопрос урегулирования ситуации на Донбассе его партия предлагает отдать комитету по правам человека и национальных меньшинств.

"Эти вопросы в нашем предложении были тоже озвучены. Но мы предлагаем создать не отдельный комитет, а комитет, к ведению которого должны относиться еще некоторые вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека", – отметил Разумков.

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В свою очередь представитель президента в Раде Руслан Стефанчук добавил, что данный комитет должен заниматься не только Донбассом, но и оккупированным Крымом.

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"Как раз это тот комитет, ведение которого должно быть, потому что главное, что там ущемляется, – это вопрос прав человека", – пояснил он.

Недавно Дмитрий Разумков заявлял, что проблему Донбасса и Крыма законами не решить.

"Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", – сказал он и объяснил, как Украине возвращать временно оккупированные территории.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 августа в парламенте состоялось первое заседание Подготовительной группы из новоизбранных депутатов, которые приняли решение о начале работы парламента с 29 августа, а также обсудили вопросы с комитетами. Читайте подробней, о чем договорились в Раде.

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Рада Донбасс комитет Разумков Стефанчук

Источник: УНИАН

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