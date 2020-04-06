Разумков рассказал, когда может состояться внеочередное заседание Рады

Внеочередное пленарное заседание парламента может состояться в четверг или пятницу.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, 6 апреля.
"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно пятница", – сказал он.
Разумков добавил, что проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.
Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в ближайшие дни может состояться еще одно внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят изменения в бюджет.
Как известно, Верховная Рада 30 марта на внеочередном заседании не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. Эти правки были разработаны с учетом обновленного макроэкономического прогноза на 2020 год и предусматривают сокращение расходов государственной сметы.
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