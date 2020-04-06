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  1. Новости политики

Разумков рассказал, когда может состояться внеочередное заседание Рады

6 апреля, 23:49

Елена Вус

Проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов

Внеочередное пленарное заседание парламента может состояться в четверг или пятницу.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, 6 апреля.

"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно пятница", – сказал он.

Разумков добавил, что проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.

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Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в ближайшие дни может состояться еще одно внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят изменения в бюджет.

Как известно, Верховная Рада 30 марта на внеочередном заседании не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. Эти правки были разработаны с учетом обновленного макроэкономического прогноза на 2020 год и предусматривают сокращение расходов государственной сметы.

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бюджет Верховная Рада заседание парламент коронавирус Дмитрий Разумков COVID-19

Источник: Сегодня

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