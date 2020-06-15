Разумков рассказал, когда Рада возьмется за Программу Кабмина и закон о референдуме

Депутаты планируют снова урезать себе рабочий день на этой неделе

Верховная Рада на этой неделе, 18 июня, рассмотрит пару важных вопросов – Программу деятельности правительства и президентский законопроект о референдуме. Об этом сообщил на Согласительном совете с лидерами фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что президент определил законопроект о референдуме, как неотложный.

"Думаю, что во вторник мы рассмотрим сокращение сроков, а позднее, в четверг, возможно, если все будет хорошо, мы уже сможем его рассматривать в первом чтении и по существу", – сказал Разумков.

Кроме того, глава ВР анонсировал рассмотрение законопроекта о креативных индустриях и сфере культуры №3377, о принятии которого даже просил лично Зеленский.

"Также у нас будут и кадровые вопросы. Одним из важнейших аспектов нашей работы будет то, что на четверг будет выноситься доработанная Программа действий правительства, она уже поступила в Верховную Раду и, я думаю, у нас будет возможность рассмотреть ее и принять решение", – сказал спикер.

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Он добавил, что практически все депутатские группы и фракции обратились с предложением и на этой неделе применить тот же график работы, что и на прошлой пленарной неделе: депутаты во вторник и четверг работали до 15:00 (без вечернего заседания), в среду до 14:00, в пятницу – до 13:00.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Кабмин доработал Программу своей деятельности. Это своего рода "дорожная карта", реакция правительства на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также это план действий на средне- и долгосрочный период. Предыдущий вариант этого документа парламент забраковал, назвав "рефератом".

Также недавно Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме. Глава государства предлагает дать украинцам возможность участвовать в государственных делах и решать важные вопросы на общенациональном голосовании.

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