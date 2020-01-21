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Разумков рассказал, когда Рада возьмется за рынок земли

21 января, 04:56

На сессии, которая начнется 4 февраля, депутаты будут рассматривать законы, которые не успели принять на прошлой

/ Фото: Pixabay

Парламент рассмотрит законопроект о рынке земли во втором чтении на следующей сессии. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

По его словам, на сессии, которая начнется 4 февраля, депутаты будут рассматривать законы, которые не успели принять на предыдущей.

"Есть различные законопроекты, связанные с дерегулированием, и есть законопроект о земле, который рассматривался в первом чтении на прошлой сессии и будет рассматриваться на следующей", – сказал Разумков.

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Напомним, в Раде презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли.

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Фото: из открытых источников

Ранее сообщалось, что Тимофей Милованов заявил: купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме . Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

Также сообщалось, что 14 января, под Верховную Раду вышли митинговать противники закона о рынке земли.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Пожелания Зеленского учли: что в итоге решили по рынку земли" .

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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