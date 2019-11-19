Разумков рассказал, когда разработают законопроект об особом статусе Донбасса

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый законопроект "Об особом статусе Донбасса" будет разработан по результатам встречи лидеров стран "Нормандской четверки" совместно с парламентом и обществом.

"И позиция президента, и позиция большинства в Верховной Раде была следующей: президент, вернувшись с "нормандской встречи" вместе с парламентом и главное — вместе с обществом будут создавать законопроект. Без вовлечения всех вышеупомянутых структур это будет очень сложно сделать. Президент об этом говорил и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов — это нарушать те обещания, которые были даны украинскому обществу", – заявил Разумков в эфире одного из украинских телеканалов.

Он удивлен, что министр иностранных дел Вадим Пристайко считает работу парламента в вопросе разработки законопроекта "Об особом статусе" неэффективной.

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На вопрос, как за 11 дней календарных дней после встречи лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря (последнее в 2019 году заседание Верховной Рады состоится 20 декабря – Ред.) будет выработан текст нового документа об особом статусе для ОРДЛО, Глава Верховной Рады ответил, что парламент умеет работать в ускоренном режиме.

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Напомним, что ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что 31 декабря истекает срок действия ныне существующего закона об особом статусе.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживания боевиков, возобновления украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Об этом говорил и глава государства, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также отмечал, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите видеообращение Зеленского об особом статусе Донбасса:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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