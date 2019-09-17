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Разумков рассказал, когда следует ожидать список кандидатов в новую ЦИК

17 сентября, 00:17

После появления списка ЦИК парламент будет определяться с кандидатурами

Центральная избирательная комиссия

Центральная избирательная комиссия / Фото: AFP

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ожидает, что предложения по новому составу Центральной избирательной комиссии Украины поступят в парламент от президента Украины Владимира Зеленского уже на этой неделе.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Насколько мне известно, сегодня разные политические силы дают свои предложения. Президент будет определяться и предлагать тот или иной состав кандидатур Верховной Раде Украины. Я надеюсь, что это произойдет на этой неделе, и мы с вами увидим полный перечень лиц, которые будут предложены парламентом в будущий состав ЦИК, и парламент будет определяться с этими кандидатурами", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

В свою очередь в самом Центризбиркоме прокомментировали решение Рады. Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко назвал его политическим и несправедливым. А секретарь Наталья Бернацкая напомнила: законом предусмотрено, что избранный состав ЦИК должен работать семь лет, чтобы провести следующие выборы.

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Верховная Рада парламент ЦИК Зеленский кандидатуры Разумков

Источник: Интерфакс-Украина

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