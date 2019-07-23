Разумков рассказал, когда состоятся местные выборы

По мнению Разумкова, местные выборы состоятся в 2020 году

Дмитрий Разумков. Фото: Facebook.

Местные выборы состоятся в 2020 году. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

"Я думаю, что выборы пройдут в 2020 году, но все будет зависеть от местных органов власти", - отметил Разумков, комментируя вопрос о возможности проведения досрочных местных выборов.

Он добавил, что в партии недовольны многими представителями на местах, поскольку большая часть органов власти работает неэффективно.

Напомним, 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

ЦИК обработала 92.86% электронных протоколов.

Ранее мы писали о том, кто прошел в парламент по партийным спискам.

Также мы сообщали о том, кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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